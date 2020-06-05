Свердловская область не может выйти с карантина, но ключевые показатели уже стабилизировались Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в Свердловской области четыре дня подряд держится на уровне 1,2 баллов — таким образом, в регионе стабилизировался прирост новых заболевших. Тем не менее, он все еще превышает прописанные Роспотребнадзором значения на 20%.

Показатель Rt находится в «красной зоне» также в Тюменской области, где он составляет 1,7 балла. В остальных регионах все показатели находятся в «зеленой зоне». Курганской и Челябинской областям удается демонстрировать допустимые показатели три дня подряд, ЯНАО — два дня подряд, ХМАО-Югра впервые с начала недели вышла из «красной зоны».

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, для поэтапного снятия ограничений регионам также необходимо проводить более 70 тестов на 100 тысяч населения в сутки и иметь более 50% свободных коек для больных коронавирусом. Эти условия выполняют все регионы.