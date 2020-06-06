Михаила Кокшенова похоронят завтра на Новодевичьем кладбище

Народного артиста России Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве после кремации. Об этом в Facebook написала поэтесса Любовь Воропаева, которую связывали с актером дружеские отношения.
«Церемония прощания с Кокшеновым состоится в воскресенье, 7 июня, в ритуальном зале Митинского крематория», — пишет Воропаева. Начало — в 10.30 по московскому времени.
Михаил Кокшенов запомнился зрителям по ролям в комедиях «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Спортлото-82» и многих других. Он умер накануне в возрасте 82 лет, после продолжительной болезни.
Кокшенова похоронят рядом с матерью, бабушкой и другими родственниками.
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