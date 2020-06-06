06 июня 2020

Михаила Кокшенова похоронят завтра на Новодевичьем кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, венок, ритуальные услуги, скорбь
Церемония прощания с Кокшеновым состоится 7 июня (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Народного артиста России Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве после кремации. Об этом в Facebook написала поэтесса Любовь Воропаева, которую связывали с актером дружеские отношения.

«Церемония прощания с Кокшеновым состоится в воскресенье, 7 июня, в ритуальном зале Митинского крематория», — пишет Воропаева. Начало — в 10.30 по московскому времени.

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Михаил Кокшенов запомнился зрителям по ролям в комедиях «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Спортлото-82» и многих других. Он умер накануне в возрасте 82 лет, после продолжительной болезни.

Кокшенова похоронят рядом с матерью, бабушкой и другими родственниками.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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