Михаил Кокшенов скончался на 83 году жизни Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Дочь народного артиста Михаила Кокшенова Алевтина Вокрош может претендовать на долю его имущества, даже если ее имя не упоминается в завещании. Об этом рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

«Первые наследники — это дети, родители, супруги, поэтому если нет завещания, то может [претендовать]», — рассказал Жорин в беседе с Teleprogramma.pro. По его словам, с большой вероятностью свою долю получит жена Кокшенова Наталья. При этом ее дочери претендовать на имущество не могут, так как официально как наследницы не зарегистрированы.

Речь, по данным портала, идет о двух объектах недвижимости общей стоимостью порядка 140 миллионов рублей. В 2010 году артист с супругой приобрели апартаменты площадью 300 кв. метров в доме рядом с «Мосфильмом». Стоимость такой квартиры с оригинальным дизайном и панорамными окнами стартует с 90 миллионов рублей. Также у Кокшенова был в собственности загородный особняк с альпийской горкой и большим участком. По данным риэлтора, подобного рода недвижимости в Московской области стоят около 50 миллионов.

Михаил Кокшенов скончался на 83 году жизни. Он был госпитализирован несколько дней назад. Кокшенова частично парализовало после инсульта.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.