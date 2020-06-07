ЯНАО обошел Москву по размеру зарплат

В среднем в регионе зарабатывают больше 100 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел число лидеров по самой высокой средней заплате. Об этом свидетельствует статистика Росстата с января по март 2020 года.

«Самая высокая средняя зарплата <…> зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей. Далее идут ЯНАО (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей)», — пишет RT.

Отмечается, что меньше всего зарабатывали в Ивановской области (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысяч рублей) и Кабардино-Балкарии (27,5 тысяч рублей). В среднем по России зарплата в указанный период составила 48,3 тысяч рублей.

Самые высокооплачиваемые вакансии в России находятся в сферах логистики, работы на складе, а также в области судоходства. В среднем там можно зарабатывать до от 150 до 154 тысяч рублей, передает агентство Nation News.

Больше четверти россиян (порядка 27%) признались, что из-за кризиса им не хватает денег на еду и одежду из-за кризиса. В сферах, пострадавших из-за ограничительных мер, зарплаты сократились на 30-50%.