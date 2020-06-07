Легенда КГБ Урала в тяжелом состоянии госпитализирован в Москве

Эдуард Войцицкий отдал госбезопасности 30 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Первой градской больнице Москвы в тяжелом состоянии находится легенда советской контрразведки Эдуард Павлович Войцицкий. Его легкие поражены на 50% и 70%, сообщили URA.RU в его окружении.

«Это легенда. Он сейчас в тяжелейшем состоянии. Перевели его на аппарат [ИВЛ]. Он 1937 года рождения (83 года — ред.)», — говорит собеседник агентства.

Войцицкий служил в органах госбезопасности с 1962 по 1992 год. Был оперуполномоченным по Нижнему Тагилу, начальником отдела управления КГБ СССР по Свердловской области, первым зампредседателя КГБ Грузинской ССР. В 1990 году возглавил управление КГБ СССР по Свердловской области.

После увольнения из силовой структуры он в администрации Свердловской области возглавлял работу по устранению Восточноуральского радиоактивного следа. Позже координировал работу правоохранительных органов в администрации уральского губернатора. С 1997 по 1999 год — директор департамента административных органов губернатора и правительства. В 2000-х стал советником зампредседателя правления ООО «Нефтегазовая компания «Итера».

Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1997), знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени (2007).