Гудков объяснил появление скандальных постов Собчак и Niletto

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее Собчак опубликовала в своем Instagram видео в поддержку протестующих в США . На видеозаписи с черным экраном играет песня «Убили негра» российской группы «Запрещенные барабанщики». «Миннеаполис, я с тобой», — подписала свой пост Собчак. А Екатеринбургский рэпер Niletto выложил в Instagram видео, в котором призвал 1 июля проголосовать за поправки в Конституцию, «чтобы геи не усыновляли наших детей». Пользователи раскритиковали его поступок.

Он подчеркнул, что это было своеобразное наказание гостей на шоу. Таким «трэшовым» образом авторы программы стараются привлечь внимание к актуальным проблемам. «Никто из наших гостей в реальной жизни никогда бы не выложил никакой из этих постов», — отметил комик.

«Вчера была съемка очередных выпусков ютюб шоу „Comment out“ с невероятно смелыми и открытыми гостями, после чего в интернете появились пару неоднозначных видео, которые вызвали резонанс в СМИ […] мы рассказываем вам, что это все было сделано в рамках шоу», — написал Гудков в Instagram.

Телеведущая Ксения Собачак и уральский рэпер Niletto опубликовали в Instagram скандальные посты о протестах в США и изменении Конституции РФ в рамках YouTube-шоу «Comment out». Так объяснил их поступок комик Александр Гудков.

Это было наказание Собчак в рамках шоу «Comment out» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно