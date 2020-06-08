Выяснилось, куда россияне смогут полететь уже в июле

Россия на первом этапе может открыть для полетов 15 стран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первыми странами, которые предложит открыть для полетов Росавиация, могут стать государства Европы, Турция, Китай и Южная Корея. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний.

«Пришли к мнению, что необходимо просить открытия границ между Европой, Турцией, Китаем, Южной Кореей», — рассказал он. Отмечается, что полеты хотят возобновить в те страны, где ситуация с коронавирусом стабилизировалась. При этом, по данным «Интерфакса», сначала могут возобновить полеты в страны ЕАЭС и СНГ.

По словам источника, Россия на первом этапе может открыть для полетов 15 стран. При этом все идеи по открытию границ будут обсуждаться оперативным штабом по борьбе с инфекцией. Однако главную роль в принятии решения будет играть Роспотребнадзор. Кроме того, открытие границ будет зависеть от от готовности других стран на прием рейсов из РФ.

Ранее стало известно, что Росавиация хочет предложить возобновить авиасообщение с другим странами с 15 июля.

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