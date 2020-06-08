Коронавирус лишил россиян отпусков

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20% россиян решили совсем не брать отпуск во время пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пятая часть россиян из-за пандемии коронавируса перенесла все летние путешествия. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы и подбора персонала «Работа.ру».

«12% перенесли все путешествия на осенне-зимний период», — приводят результаты «Невские новости». В целом отложить или вовсе отменить поездки за границу решили около 30% граждан РФ. Еще 20% отказались брать отпуска во время пандемии. Отмечается, что на такое изменение планов на отдых россиян повлияла в том числе и платежеспособность.

Ранее стало известно, что Россия хочет с 15 июля открыть авиасообщение с 15 странами. Первыми государствами, в которые смогут полететь россияне могут стать страны Европы, Турция, Китай и Южная Корея.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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