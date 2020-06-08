Коронавирус лишил россиян отпусков

20% россиян решили совсем не брать отпуск во время пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пятая часть россиян из-за пандемии коронавируса перенесла все летние путешествия. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску работы и подбора персонала «Работа.ру».

«12% перенесли все путешествия на осенне-зимний период», — приводят результаты «Невские новости». В целом отложить или вовсе отменить поездки за границу решили около 30% граждан РФ. Еще 20% отказались брать отпуска во время пандемии. Отмечается, что на такое изменение планов на отдых россиян повлияла в том числе и платежеспособность.

Ранее стало известно, что Россия хочет с 15 июля открыть авиасообщение с 15 странами. Первыми государствами, в которые смогут полететь россияне могут стать страны Европы, Турция, Китай и Южная Корея.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.