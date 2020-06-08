Приостановлены водные перевозки между ХМАО и ЯНАО

Маршрут Берёзово — Салехард — Мужи пустят после снятия ограничений Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Регулярные пассажирские перевозки по Оби из ХМАО в ЯНАО и обратно приостановлены по решению региональных властей. По информации ямальского департамента транспорта и дорожного хозяйства, маршрут из Берёзово в Салехард не будет работать до смягчения ограничений по коронавирусу.

«Данная мера будет действовать до введения первого этапа смягчения карантинных мер в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», — говорится в сообщении дептранса ЯНАО. Остальные водные маршруты в пределах границ регионов действуют, актуальная информация о них есть на сайте «Северречфлота».

Ранее сообщалось, что один из самых востребованных речных маршрутов «Северречфлота» в летнюю навигацию был отменен. О причинах компания сообщать не стала, внеся маршрут Омск-Тобольск-Салехард в список неактуальных.

В ХМАО и ЯНАО режим самоизоляции действует до 14 июня. Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соответствующее распоряжение 27 мая, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил об этом двумя днями позже — 30 мая.