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Губернатор Куйвашев просит санврача разрешить снять карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, куйвашев евгений, портрет
Евгений Куйвашев не может подписать указ о частичном снятии карантина без одобрения главы регионального Роспотребнадзора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в эти минуты обсуждает с главой Роспотребнадзора Дмитрием Козловских возможность перехода к первому этапу снятия ограничений на этой неделе, сообщили два источника URA.RU.

«В пользу решения о снятии ограничений говорит ниспадающий график числа заболеваний в регионе и выход показателей в „зеленую зону“ с точки зрения требований Роспотребнадзора. Но красивые показатели в цифрах — лишь следствие того, что у нас заражается не 300, а 200 человек в день. Но с точки зрения регулятора это все равно очень много», — уточняет источник URA.RU в Роспотребнадзоре.

В качестве компромиссного варианта рассматривается возможность продления действия указа, но не до следующей недели, а на 3-4 дня, чтобы убедиться в том, что в регионе продолжается снижение числа новых пациентов с коронавирусом, знает другой собеседник.

Официально решение о продлении или снятии карантина будет озвучено сегодня, так как действие указа губернатора №100 УГ об ограничительных мерах истекает 8 июня.

URA.RU сообщало, что сроки снятия карантина уже становились причиной конфликта между Евгением Куйвашевым и Дмитрием Козловских. Снять часть ограничений свердловский губернатор планировал 15 мая — но глава Роспотребнадзора направил ему официальное письмо с рекомендацией продлить карантин. Куйвашев последовал рекомендациям. Прогноз Козловских оказался точным: на Среднем Урале с 16 мая резко выросло число пациентов с коронавирусом, и регион только в выходные 6—7 июня в выходные впервые за 20 дней смог выполнить все критерии, необходимые для выхода из карантина.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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