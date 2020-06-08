Русскоязычные байкеры-дружинники появились в США

Полиция США поддерживает инициативу байкеров патрулировать район Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Русскоязычные байкеры начали патрулировать район Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Об этом рассказал основатель и президент мотоклуба Bratva MC Константин Котов.

«Мы не самооборона, а просто дружина, которая следит за порядком, чтобы не было беспределов, вандализма и прочее», — рассказал Котов агентству РИА «Новости». По его словам, местная полиция поддерживает их желание помочь обеспечить порядок в городе.

Президент мотоклуба отметил, что он не признает народного гнева, выражающегося в беспорядках, но не против мирных протестов.

Массовые беспорядки в США начались в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда и охватили всю страну. Мужчина погиб при задержании полицией. Демонстранты вышли на улицы с требованием остановить расизм и полицейское насилие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что беспорядки в США, стали следствием того хаоса, который Вашингтон сеял по всему миру. Также она отметила, что россияне, находящиеся в Америке, просят вернуть их на родину, передает « Царьград »

Северный центральный университет Миннеаполиса учредил стипендию имени Джорджа Флойда, пишет «Национальная служба новостей». Фонд стипендии уже пополнился на сумму 52 тысячи долларов за счет пожертвований.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.