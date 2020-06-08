Русскоязычные байкеры-дружинники появились в США

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Полиция США поддерживает инициативу байкеров патрулировать район Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Русскоязычные байкеры начали патрулировать район Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Об этом рассказал основатель и президент мотоклуба Bratva MC Константин Котов.

«Мы не самооборона, а просто дружина, которая следит за порядком, чтобы не было беспределов, вандализма и прочее», — рассказал Котов агентству РИА «Новости». По его словам, местная полиция поддерживает их желание помочь обеспечить порядок в городе.

Президент мотоклуба отметил, что он не признает народного гнева, выражающегося в беспорядках, но не против мирных протестов.

Массовые беспорядки в США начались в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда и охватили всю страну. Мужчина погиб при задержании полицией. Демонстранты вышли на улицы с требованием остановить расизм и полицейское насилие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что беспорядки в США, стали следствием того хаоса, который Вашингтон сеял по всему миру. Также она отметила, что россияне, находящиеся в Америке, просят вернуть их на родину, передает «Царьград»

Северный центральный университет Миннеаполиса учредил стипендию имени Джорджа Флойда, пишет «Национальная служба новостей». Фонд стипендии уже пополнился на сумму 52 тысячи долларов за счет пожертвований.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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