Жители ЯНАО стали чаще болеть коронавирусом без симптомов

Общее число заболевших ямальцев выросло до 2777 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено 83 новых случая коронавируса, из них 58 — бессимптомные. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заболевших вновь дал Новый Уренгой, который является крупнейшим очагом инфекции в ЯНАО. За день там заразились 54 горожанина, у 31 человека болезнь протекала без ярко выраженных симптомов. «Ситуация с заболеваемостью в городе остается напряженной. Идет очень высокая нагрузка на систему здравоохранения города. Медики работают в усиленном режиме, лаборатории тестируют заболевших, контактных и группы риска круглосуточно», — рассказала руководитель оперштаба Татьяна Бучкова. Власти округа призвали жителей Нового Уренгоя не пренебрегать мерами защиты.

Остальные новые случаи COVID-19 в населенных пунктах пришлись на Надым (7), Салехард (4), Уренгой и Муравленко (по 3), Ноябрьск (2), Лабытнанги и Тазовский (по 1). На месторождениях за минувшие сутки заболели восемь работников. Пятеро из них трудятся на предприятиях в окрестностях Нового Уренгоя, еще трое — с промыслов Тазовского района. По словам Бучковой, в целом в ЯНАО ситуация остается стабильной.

Суммарно коронавирус выявлен у 2777 жителей ЯНАО. Полностью выздоровевшими считаются 1475 человек. 43 пациента вылечились за последние сутки — в основном это вахтовые работники и жители Нового Уренгоя, которые переносили инфекцию в легкой форме или без симптомов. На данный момент в стационарах лечатся 412 ямальцев. 12 пациентов находятся в тяжелом, два — в крайне тяжелом состоянии. Девять человек подключены к аппаратам ИВЛ. За время эпидемии скончалось 11 заболевших.