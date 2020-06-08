Что происходит с эпидемией коронавируса в столице Урала? Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области выявлено 249 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. Эти данные оправдывают оптимистичный прогноз: уже второй день область находится в «зеленой зоне» по показателю распространения инфекции. Но теперь встала другая проблема: в Екатеринбурге катастрофически не хватает мест для больных коронавирусом.

«Специалистами диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+203), Белоярского городского округа, Березовского, Лесного, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Качканара, Среднеуральска, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Серова, Талицкого и Шалинского городских округов», — сообщили в свердловском оперативном штабе.

На данный момент в регионе зафиксировано 6679 заболевших. Двое скончались: пациенты с COVID-19 умирают в регионе уже двадцатый день подряд. Всего, по официальным данным, от коронавируса в Свердловской области умерли 43 человека.

Состояние 85 пациентов оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимации, в том числе 33 на искусственной вентиляции легких. У 651 больного — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки выписаны еще 34 человека, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 3273 пациента.

В конце предыдущей недели, напомним, Свердловская область впервые за долгое время продемонстрировала устойчивую тенденцию к снижению числа новых случаев COVID-19. После рекордного показателя в 357 заболевших 3 июня все последующие дни шло постоянное падение: 4 июня — 298 инфицированных, 5 июня — 251, шестого числа — 249, седьмого — 240. Сегодняшний показатель в 249 заболевших позволяет региону остаться в «зеленой зоне» (когда коэффициент распространения инфекции, Rt, меньше единицы).

Однако проблемы теперь возникают не с этим показателем, а с другим — запас свободных коек для COVID-пациентов. Несмотря на то, что в целом по области запас составляет около 50%, в екатеринбургских больницах, принимающих больных коронавирусом, места почти закончились. «Цифры хорошие, но больницы переполнены», — говорят медики, работающие в COVID-госпиталях.