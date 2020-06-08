В Тюмень на заработки едут таксисты со всего Урала

«Ситимобил» привлек для работы в Тюмени таксистов из Екатеринбурга и Челябинска Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Агрегатор «Ситимобил», который в начале июня зашел на тюменский рынок такси, привлек для работы водителей из Свердловской и Челябинской областей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. Там пояснили, что из-за пандемии «Ситимобил» не смог набрать в Тюмени нужное количество водителей и брендированных машин.

«После того, как сервис достигнет высоких показателей, водители и машины вернутся в свои города. Мы используем такую методику работы крайне редко, в данном случае, ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, осложнили оперативное подключение и брендирование автомобилей», — пояснили агентству в компании.

Один из водителей «Ситимобила», который приехал в Тюмень на заработки из Челябинска, пояснил агентству, что за смену зарабатывает здесь на две-три тысячи больше, чем в родном городе. По его словам, агрегатор доплачивает эти деньги в виде бонусов за выполненный план поездок.

«В Челябинске я на „Ситимобил“ работаю уже примерно полгода. Там у нас условия понемногу ужесточаются: чтобы получить бонусы, нужно выполнить больше поездок за сутки, чем здесь. Здесь агрегатор предлагает более мягкие условия для хорошего заработка. Кстати, и дороги здесь гораздо лучше», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области появился «Ситимобил» — один из главных конкурентов «Яндекс. Такси». Эксперты считают, что это может значительно удешевить стоимость услуг такси в регионе.