Президент поручил выплачивать пособия по безработице до октября

По поручению Владимира Путина выплаты пособия по безработице продлят на три месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца — до 1 октября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице до 1 октября 2020 года», — говорится в сообщении. Уточняется, что выплаты получат россияне, которые зарегистрировались в органах занятости в качестве безработных и утратили право на получение пособия в связи с истечением установленного периода после 1 марта. Ранее с таким предложением выступил Минтруд РФ.

Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 10 июня. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее глава правительства подписал постановление о максимальных выплатах безработным, согласно которому россияне, потерявшие работу после 1 марта, с апреля по июнь получали пособия в максимальном размере 12 130 рублей. Позже правительство РФ выступило с призывом увеличить пособие по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.

По прогнозу президента Центра экономики инфраструктуры Владимира Косого, после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, уровень безработицы в РФ будет выше, чем после экономических потрясений 2008 года. Однако ситуация в России будет лучше, чем в странах Европы.

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