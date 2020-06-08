По мнению Ивана Охлобыстина, регистр нарушает сразу несколько статей Конституции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народные артисты России записали коллективное обращение к главе государства Владимиру Путину с просьбой не принимать закон о создании единого федерального информационного регистра, в котором будут содержаться сведения о жителях страны.

Александр Розенбаум, Наталья Бондарчук, Александр Михайлов, Иван Охлобыстин, Николай Бурляев и другие высказались против цифрового контроля за россиянами. По их мнению, регистр нарушает конституционные права граждан и ведет к созданию в стране концлагеря.

«В свое время у людей уже отобрали национальность. А сегодня, как я понимаю, уже не Розенбаум Александр Яковлевич, а номер 24681. Я не хочу, чтобы в моих данных копались разные люди. Это нехорошая история, она действительно угрожает обезличиванием человека», — заявил Александр Розенбаум.

Наталья Бондарчук приводит в пример фильм своего отца «Судьба человека», в котором главный герой лишается своего имени после попадания в концлагерь и получает индивидуальный номер. «На Нюрнбергском процессе практику присвоения людям пожизненных обезличивающих номеров и клеймение этими номерами признали преступлением против человечества, не имеющим срока давности», — добавила она.

По мнению российского актера Александра Михайлова, создание реестра обезличивает человека. «Я не хочу быть человеком-цифрой. Я обращаюсь к моему президенту. Владимир Владимирович, подумайте, прежде чем подписать этот указ», — заявил он.

Подобного мнения придерживается и Иван Охлобыстин, подчеркнувший, что законопроект нарушает, как минимум, две статьи Конституции и лишает жителей страны права на личную жизнь. «Сотни тысяч людей подписали петицию против принятия этого проекта, но нас опять не услышали. Я считаю, что подобные действия заслуживают самого глубокого порицания, вплоть до роспуска Государственной думы», — добавил артист.

Актер и режиссер Николай Бурляев подчеркнул, что законопроект продвинули втайне от жителей страны. «В то время как наш народ отбывал домашний арест, происходили поразительные вещи — антигосударственные, антинародные, античеловеческие. Государственная дума и Совет Федерации пытаются провести античеловеческий закон, который всех нас превратит в цифровых рабов», — заявил он.

Ранее Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, в котором будут содержаться данные жителей страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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