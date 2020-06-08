Единая база данных может стать ловушкой для россиян

Мошенники могут использовать собранные личные данные россиян в своих целях Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Несмотря на заявления о том, что из единой базы данных россиян не сможет произойти утечка информации, риск, что мошенники смогут воспользоваться личными данными граждан, все равно остается. Об этом URA.RU заявил член совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, в котором будут содержаться личные данные россиян: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение, а также номера ИНН и СНИЛС. Также в перечень будут включены дополнительные сведения о семейном положении и родственных связях конкретного лица, уточняет «Национальная служба новостей». Доступ к этим сведениям получат государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, сам гражданин или его законный представитель.

По мнению Лифшица, сама идея создания единой базы данных россиян является правильным шагом. Так, например, благодаря внедрению системы станет проще предоставлять госуслуги, а также заниматься подготовкой бюджетов и статистическим учетом. «Но несмотря на эти плюсы, к регистру возникает много вопросов. Главный из которых — насколько он вписывается в действующее российское законодательство, — отметил эксперт. — При этом надо понимать, что эта система безопасной не будет. Она будет иметь свои бреши — как и любая другая система. С учетом того, что все данные будут находиться в одной системе и найти их будет легко, мошенники этим воспользуются. А порой человеку это может даже стоить жизни, если говорить о медицинских данных».

Основной минус, по мнению собеседника агентства, заключается в том, что власть не объяснила населению подробно, для чего будут использоваться их данные и чем это упростит жизнь. И в целом принятие базы данных россиян прошло без обсуждения. «Например, экспертный совет Госдумы по поводу обсуждения этого проекта не собирался. Хотя обычно такие резонансные законопроекты обсуждаются, мнение экспертов выслушивается, и в итоге все бурно обсуждается», — рассказал Лифшиц. По его мнению, именно принятие такого решения «впопыхах» вызвало еще большие опасения среди россиян. «А граждане прекрасно понимают, что в стране продолжаются утечки данных, которые потом используются на черных рынках», — отметил эксперт.

Ранее народные артисты России записали коллективное обращение к Путину с просьбой не принимать закон о создании единого федерального информационного регистра.

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