Цены на отдых в России могут взлететь на 30%

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Ранее, напомним, Барзыкин назвал доступные направления для отдыха в России . По его словам, туризм внутри страны конкурентоспособен в определенных видах. Так, например, с открытием чартерной программы в Хакасию билеты в обе стороны будут стоить около 18 тысяч рублей вместо 38.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, в свою очередь, предположил, что российская туристическая отрасль восстановится не ранее чем через полтора года, а сам рынок сократится в ближайшей перспективе на 50%.

«По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль—август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20—30%», — рассказал « Известиям» Курносов. По его словам, повышение цен будет связано не только с желанием отбить упущенную прибыль, но и с увеличившимся спросом на отечественные курорты из-за закрытых границ. Кроме того, как отметил эксперт, владельцы гостиниц и санаториев могут позволить себе поднять цены из-за того, что в этом году таких заведений будет меньше, чем обычно.

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%. Об этом журналистам рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

Российская туристическая отрасль восстановится не ранее чем через полтора года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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