08 июня 2020

Россиянам объяснили, какие курорты подорожают этим летом

© Служба новостей «URA.RU»
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Популярные курорты останутся доступными для россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Российские курорты подорожают, однако рост цен затронет не все регионы, считает исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. В разговоре с URA.RU он заявил, что самые популярные курорты будут доступны для россиян.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов заявил, что стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%.

По мнению эксперта, цены будут зависеть от того, откуда и куда будут отправляться отдыхать граждане. «Думаю, что стоимость отдыха в Калининграде действительно вырастет на 30%, [станут дороже] отдельные курорты Краснодарского края. А вот курорты в республике Алтай, Крыму и Кавказские Минеральные воды по нашим данным, не вырастут в цене», — отметил Мальцев.

На увеличении стоимости отдыха скажется необходимость соблюдения мер безопасности, которые требуют дополнительного персонала и дополнительных трат, например, покупку антисептиков, подчеркивает собеседник агентства. По его словам, на санаторно-оздоровительных курортах сейчас вводится ограничения, которые также повлияют на себестоимость. При этом высокая конкуренция, которая появится из-за отсутствия популярных зарубежных направлений, согласно прогнозу Мальцева, может привести к снижению цен.

В разговоре с агентством он также уточнил, что стоимость тура формируют две составляющие — затраты на авиаперелет и обслуживание непосредственно на курорте. Эксперт подчеркнул, что отказ от шахматной рассадки в салоне самолета помог предотвратить рост цен на перелет, напоминает «Национальная служба новостей». По его словам, если бы этого не произошло, стоимость билетов взлетела бы на 40%.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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