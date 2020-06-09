На родине курганского губернатора главу заподозрили в коррупции

Глава Шастовского сельсовета Курганской области стала фигурантом уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главу Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области заподозрили в злоупотреблении полномочиями. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Село Шастово является родиной губернатора Зауралья Вадима Шумкова.

«Руководителем СУ СК по Курганской области в отношении главы муниципалитета возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении. В областном СУ СК подтвердили этот факт.

Поводом для возбуждения дела стала прокурорская проверка, которая выявила нарушения законодательства. Надзорный орган установил, что ранее бывшего мужа главы сельсовета осудили за незаконную рубку леса в особо крупном размере. Решением суда он должен был выплатить местной администрации более 700 тысяч рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, однако глава Шастовского сельсовета отозвала исполнительный лист. В результате бюджет не получил деньги. Оказалось, что глава сельсовета и осужденный супруг продолжают проживать совместно.

В силовых ведомствах фамилию подозреваемой не раскрывают. Источники URA.RU заявляют, что фигурантом дела стала Людмила Речкина (возглавляет сельсовет с 2013 года). В ГАС «Правосудие» опубликовано решение Варгашинского районного суда, согласно которому в июне 2019 года мужчину по фамилии Речкин признали виновным по ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка в особо крупном размере) и приговорили к штрафу в миллион рублей. Мужчина был амнистирован, освобожден от наказания, с него сняли судимость, но он должен был выплатить местной администрации 725 тысяч рублей в рамках возмещения ущерба. В мае мужчина подал кассационную жалобу на это решение.

Получить комментарии Речкиной URA.RU не удалось. По номеру телефона, указанному на сайте сельсовета, никто не ответил.