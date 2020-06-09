Для Уральской транспортной прокуратуры подбирают главу. Имя главного кандидата

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по ЖКХ в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, дроздецкий владимир
Владимир Дроздецкий — кандидат на место Уральского транспортного прокурора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

На должность главы Уральского транспортного прокурора рассматривается кандидатура замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Владимира Дроздецкого. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в правоохранительных органах. Сейчас и. о. прокурора является Сергей Забелов.

«Кандидатуру Дроздецкого на должность Уральского транспортного прокурора рассмотрит комиссия Генпрокуратуры», — сообщил источник корреспонденту агентства. «Среди прокурорских ходили разговоры, что кресло займет кто-то из местных [из Свердловской области, — прим.ред.]. Называли фамилию Дроздецкого», — отмечает еще один инсайдер.

В пресс-службах Уральской транспортной прокуратуры и управления Генпрокуратуры в УрФО воздержались от комментариев.

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Герасименко уходит с поста главы Уральской транспортной прокуратуры на пенсию. В органах прокуратуры он проработал 29 лет. Был зампрокурора Тюменской области, ХМАО, прокурором ЯНАО. Владимир Дроздецкий — уроженец Свердловской области. В июне 2008 года назначен замначальника управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...