08 июня 2020

Десятки заключенных в ЯНАО брошены на борьбу с пандемией

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Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курганская обл, часы, уголовник, татуировка, колония, тюрьма, наколка, заключенный, болельщики, зэк, исправительно-трудовая колония, тату, ик-6
Ямальских осужденных начнут приучать к общественно полезному труду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Заключенные исправительной колонии №3 в ЯНАО будут шить медицинские маски и одноразовые халаты для снижения распространения коронавируса в регионе. Для нового занятия в учреждение завезли необходимое оборудование, включая 40 швейных машинок. Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«Новое швейное оборудование позволит 46 заключенным получить специальность и трудоустроиться. Это важная часть исправительной системы», — заявили в правительстве.

Считается, что работа в колонии помогает формировать у осужденных не только профессиональные умения, но и нравственные качества. Как добавили в правительстве, с помощью таких мер заключенные будут лучше подготовлены психологически к общественно полезному труду на воле.

Помимо 40 швейных машин в ИК №3 закупили четыре оверлока, а также дисковые и вертикальные раскройные ножи. С их помощью, среди прочего, заключенные будут производить защитные маски и одноразовую медицинскую одежду из трехслойного нетканого материала.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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