Десятки заключенных в ЯНАО брошены на борьбу с пандемией

Ямальских осужденных начнут приучать к общественно полезному труду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заключенные исправительной колонии №3 в ЯНАО будут шить медицинские маски и одноразовые халаты для снижения распространения коронавируса в регионе. Для нового занятия в учреждение завезли необходимое оборудование, включая 40 швейных машинок. Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«Новое швейное оборудование позволит 46 заключенным получить специальность и трудоустроиться. Это важная часть исправительной системы», — заявили в правительстве.

Считается, что работа в колонии помогает формировать у осужденных не только профессиональные умения, но и нравственные качества. Как добавили в правительстве, с помощью таких мер заключенные будут лучше подготовлены психологически к общественно полезному труду на воле.

Помимо 40 швейных машин в ИК №3 закупили четыре оверлока, а также дисковые и вертикальные раскройные ножи. С их помощью, среди прочего, заключенные будут производить защитные маски и одноразовую медицинскую одежду из трехслойного нетканого материала.