09 июня 2020

Минтруд РФ решил не запрещать увольнять россиян в пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Минтруд отказался от идеи запретить увольнять россиян в пандемию Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Минтруд России изменил проект регулирования трудовых отношений во время пандемии, исключив из него запрет увольнять россиян по инициативе работодателя в период карантина. Такое решение в ведомстве объяснили тем, что часть ограничений уже отменена.

«В обновленной версии документа <…> исчезла инициатива о запрете отправлять работников в простой или увольнять по инициативе работодателя в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений», — пишет РБК со ссылкой на измененный документ, подлинность которого изданию подтвердил близкий к правительству источник и официальный представитель министерства.

В ведомстве журналистам объяснили, что с момента представления прошлой редакции проекта часть ограничительных мер была снята, поэтому некоторые положения в нем уже утратили свою актуальность. При необходимости, как отмечается, в будущем документ может быть доработан и дополнен актуальными нормами.

Первая редакция документа, напомним, была представлена в конце марта. В ней ведомство предлагало запретить работодателям увольнять или отправлять сотрудников в простой в одностороннем порядке.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...