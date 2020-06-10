Минтруд РФ решил не запрещать увольнять россиян в пандемию

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Первая редакция документа, напомним, была представлена в конце марта. В ней ведомство предлагало запретить работодателям увольнять или отправлять сотрудников в простой в одностороннем порядке.

В ведомстве журналистам объяснили, что с момента представления прошлой редакции проекта часть ограничительных мер была снята, поэтому некоторые положения в нем уже утратили свою актуальность. При необходимости, как отмечается, в будущем документ может быть доработан и дополнен актуальными нормами.

«В обновленной версии документа <…> исчезла инициатива о запрете отправлять работников в простой или увольнять по инициативе работодателя в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений», — пишет РБК со ссылкой на измененный документ, подлинность которого изданию подтвердил близкий к правительству источник и официальный представитель министерства.

Минтруд России изменил проект регулирования трудовых отношений во время пандемии, исключив из него запрет увольнять россиян по инициативе работодателя в период карантина. Такое решение в ведомстве объяснили тем, что часть ограничений уже отменена.

Минтруд отказался от идеи запретить увольнять россиян в пандемию Фото: Анна Майорова © URA.RU

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