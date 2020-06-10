Политолог объяснил, почему Румыния делает Россию врагом

Румыния рвет отношения с Россией, чтобы попасть под крыло американцев, считает политолог Илдус Ярулин Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Румыния готова признать врагом Россию, поскольку стремится стать союзником США. Такое мнение в разговоре с URA.RU озвучил доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин. Ранее Румыния в проекте национальной стратегии обороны государства на 2020—2024 годы зафиксировала готовность официально признать Россию враждебным государством, несущим угрозу.

«Это происходит не просто так, а потому что хорошо оплачивается американцами. Если Россия враг, значит кто-то — друг. Мир раскалывается, идет передел зон влияния и выстраивание мощного блока — что будет внутри НАТО и Евросоюза, кто и как будет доминировать. Американцы складывают свой блок, в него войдут наиболее доверенные партнеры. Борьба за то, чтобы быть ближе к Штатам, идет даже внутри малых стран. Быть при большом хозяине сейчас выгодно. США дают разного рода кредиты, льготы», — пояснил Ярулин.

Румыния готова в условиях передела зон влияния на фоне кризиса официально признать Россию враждебным государством. В числе факторов, свидетельствующих о военной угрозе со стороны Москвы, указывается милитаризация Крыма и проведение учений. Также Румынию беспокоит российское вооружение в Приднестровье и ситуация на Западных Балканах, пишет деловая газета «ВЗГЛЯД». В Совете Федерации отметили, что это Румыния, наоборот, всегда была враждебна по отношению к России, пишет RT.

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