В Курганской области откладывается скорый выход из карантина

В регионе больных коронавирусом лечат в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 10 июня подтвердили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Такое количество заболевших мешает переходу к новому этапу снятия ограничений в регионе.

«На 10 июня в Курганской области зарегистрировано 14 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Три случая из Ямало-Ненецкого автономного округа привезли жители Белозерского и Шадринского районов, также один больной коронавирусом из Ханты-Мансийского автономного округа приехал в Далматовский район. Остальные десять контактных и местных случаев обнаружили в Кургане, Сафакулевском, Шумихинском, Кетовском и Шадринском районах.

Для того, чтобы в регионе продолжили снимать ограничения, коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1,0. Для выполнение этого условия в день должно появляться не более 10 новых случаев заражения. При текущих темпах заражения, данный коэффициент не опустится ниже значения 1,0, как минимум, до 12 июня.

На 10 июня в регионе всего было зафиксировано 344 случая новой коронавирусной инфекции. Из них выздоровели 202 человека, один пациент скончался от сопутствующих заболеваний.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с 1 апреля в Курганской области был введен режим самоизоляции. До 1 июня в регионе действовал режим спецпропусков. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.