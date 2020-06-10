В России вылечилось больше половины зараженных COVID-19

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
Выздоровели более 250 тысяч россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 8 404 случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 8 404 заболевших новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. Скончались 216 человек с COVID-19, выздоровели — 10 386.

Лидером по новым заражениям, остается отменившая карантин Москва, там зафиксировано 1 195 новых случаев. В Московской области —735, новых заболевших, в Санкт-Петербурге — 313. Выросло число заболевших коронавирусом и на Урале. В Свердловской области зафиксировано 284 новых случая, в ХМАО — 197, в ЯНАО — 54, в Челябинской области — 135, в Тюменской — 32, в Курганской — 16, в Пермском крае — 93.

За время эпидемии в РФ заболели уже 493 657 человек. Умерли 6 358 россиян, выздоровели 252 783 человек. Проведено более 13,5 млн тестирований.

Накануне, 9 июня, в России было выявлено 8 595 заражений COVID-19. Выздоровели за сутки 11 709 граждан, умер 171 пациент.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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