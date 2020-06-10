В России вылечилось больше половины зараженных COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 8 404 случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
«За последние сутки в России выявлено 8 404 заболевших новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. Скончались 216 человек с COVID-19, выздоровели — 10 386.
Лидером по новым заражениям, остается отменившая карантин Москва, там зафиксировано 1 195 новых случаев. В Московской области —735, новых заболевших, в Санкт-Петербурге — 313. Выросло число заболевших коронавирусом и на Урале. В Свердловской области зафиксировано 284 новых случая, в ХМАО — 197, в ЯНАО — 54, в Челябинской области — 135, в Тюменской — 32, в Курганской — 16, в Пермском крае — 93.
За время эпидемии в РФ заболели уже 493 657 человек. Умерли 6 358 россиян, выздоровели 252 783 человек. Проведено более 13,5 млн тестирований.
Накануне, 9 июня, в России было выявлено 8 595 заражений COVID-19. Выздоровели за сутки 11 709 граждан, умер 171 пациент.
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