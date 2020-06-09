В России умерло больше 6 тысяч пациентов с коронавирусом

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Общее число жертв в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, превысило 400 тысяч, пишет RT .

Днем ранее, 8 июня, в России было зафиксировано 8 985 заражений и 112 смертей с COVID-19 . Выздоровели за сутки 3 957, сообщает агентство Nation News .

Всего с начала эпидемии в РФ заболели уже 485 253 человека. Общее число смертей среди россиян достигло 6 142, выздоровевших — 242 397. Проведено более 13,2 млн тестирований.

В Москве, где мэр Сергей Собянин накануне снял карантин , зафиксировано 1 572 новых случая заражения, в Московской области —739, в Санкт-Петербурге — 318. Продолжает расти число заболевших коронавирусом и на Урале. В Свердловской области, где губернатор Евгений Куйвашев объявил об ослаблении ограничений, зафиксировано 242 новых случая. Также новые заболевшие есть в ХМАО (+149), ЯНАО (+56), Челябинской (+143), Тюменской (+34) и Курганской (+8) областях и в Пермском крае (+65).

«За последние сутки выявлено 8 595 заболевших коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. Умер 171 пациент с COVID-19, 11 709 граждан излечились.

За минувшие сутки коронавирусом заболели 8 595 россиян. 171 человек с COVID-19 скончался. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общее число заболевших в РФ превысило 480 тысяч человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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