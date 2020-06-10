09 июня 2020
08 июня 2020

В Тюменской области — более 2 тысяч заболевших COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала пандемии коронавирус в Тюменской области был диагностирован у 2013 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 32 жителей Тюменской области. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии вирус был подтвержден у 2013 человек.

«Тюменская область — 32 (подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки)», — указано в сообщении оперштаба. Там добавили, что всего за этот период времени заболевание было диагностировано у 8404 россиян.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области не снижаются ежесуточные показания заболеваемости вирусом. URA.RA составило свой прогноз относительного того, когда в регионе будут сняты ограничения, связанные с пандемией по COVID-19.

Режим повышенной готовности будет действовать на территории региона до 15 июня.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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