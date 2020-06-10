В Тюменской области — более 2 тысяч заболевших COVID-19

С начала пандемии коронавирус в Тюменской области был диагностирован у 2013 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 32 жителей Тюменской области. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии вирус был подтвержден у 2013 человек.

«Тюменская область — 32 (подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки)», — указано в сообщении оперштаба. Там добавили, что всего за этот период времени заболевание было диагностировано у 8404 россиян.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области не снижаются ежесуточные показания заболеваемости вирусом. URA.RA составило свой прогноз относительного того, когда в регионе будут сняты ограничения, связанные с пандемией по COVID-19.

Режим повышенной готовности будет действовать на территории региона до 15 июня.