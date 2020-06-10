Адвокаты стрелка Шамсутдинова обратились за помощью к Путину

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25 октября тюменский срочник Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Восемь человек были убиты, двое — тяжел ранены. Свой поступок он объяснил тем, что устал от постоянных издевательств и дедовщины.

Ранее в Забайкальском крае был признан виновным в неуставных взаимоотношениях Руслан Мухатов, который служил вместе с Шамсутдиновым. За издевательства над сослуживцами младшего призыва он получил два года условно со штрафом 30 тысяч рублей.

Там указано, что следствие не стало учитывать многочисленные факты издевательств старослужащих над тюменским срочником, поэтому юристы требуют завести новое уголовное дело на его обидчиков. «У Шамсутдинова было похищено мобильное устройство связи, банковская карта, куда ежемесячно зачислялось содержание Минобороны РФ, вымогались под угрозой применения насилия средства, которые перечисляли Шамсутдинову его родители, <…>, но следствие не посчитало это достаточным основанием для возбуждения второго уголовного дела», — указано в заявлении Нагиева.

Адвокат тюменского стрелка Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на «противоправное бездействие сотрудников второго отдела ВСО ВСУ СК РФ и Военной прокуратуры Восточного военного округа». Соответствующее заявление опубликовано им в открытом доступе.

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