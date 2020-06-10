Челябинские единороссы определились со списком кандидатов в ЗСО

Челябинская «Единая Россия» 11 июня утвердит итоговый список кандидатов в ЗСО Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

«Единая Россия» 11 июня утвердит список кандидатов в Заксобрание Челябинской области. Партийцы примут решение после заседания ЗСО, на котором назначат дату выборов, сообщил URA.RU лидер регионального отделения ЕР и парламентского корпуса Владимир Мякуш.

«11 июня у нас пройдет заседание президиума регионального политсовета. Оно состоится после заседания ЗСО. На нем мы утвердим списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания области и назначим дату конференции по их выдвижению», — сказал Мякуш.

ЗСО назначит выборы на 13 сентября, единый день голосования. Конференция ЕР, где примут уже окончательное решение — о выдвижении списка кандидатов — ориентировочно пройдет 26 июня.

На конференции также будет рассмотрен вопрос о ротации регионального политсовета. Этот высший коллегиальный руководящий орган потерял двух депутатов: в декабре прошлого года исключили из партии депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука, а 5 июня приостановили членство депутата ЗСО Константина Толкачева. Первый обвиняется в даче взятки экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву. Второго судят за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Селещук признал вину, Толкачев заявил о невиновности.

Утверждение списка кандидатов планировалось на заседании 5 июня. Однако к этому времени единороссы не погасили все конфликты и не пришли к единому мнению сразу по нескольким округам. В частности, в Калининском округе №12 штабы занявшего третье и четвертое места Владимира Бодрова и Армана Аракеляна заявили о накрутках голосов — за сутки до конца праймериз они лидировали. Но в последний момент победил Толкачев, вторым стал Илья Исайчук. Толкачев заявил, что будет баллотироваться самовыдвиженцем, чтобы не бросать тень на партию.