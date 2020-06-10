В баре, где перед ДТП пил Ефремов, прошли обыски

Правоохранительные органы провели следственные действия в московском баре Ulysses по делу Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
«Следователи МВД провели следственные действия в баре Ulysses в Плотниковом переулке. Они связаны с делом Ефремова. Сейчас они завершены», — заявил собеседник агентства, не уточнив подробностей. В самом баре изданию не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве 8 июня. Он пересекал двойную сплошную, столкнувшись с другой машиной. Ее водитель позднее скончался в больнице. Позднее выяснилось, что актер находился в состоянии опьянения, кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков, передает RT. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.