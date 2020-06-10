В баре, где перед ДТП пил Ефремов, прошли обыски

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Антикороновирусная вечеринка Безопасная зона. Бар Salinger. Тюмень., Бар Salinger
Сотрудники провели следственные действия в московском баре Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Правоохранительные органы провели следственные действия в московском баре Ulysses по делу Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

«Следователи МВД провели следственные действия в баре Ulysses в Плотниковом переулке. Они связаны с делом Ефремова. Сейчас они завершены», — заявил собеседник агентства, не уточнив подробностей. В самом баре изданию не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве 8 июня. Он пересекал двойную сплошную, столкнувшись с другой машиной. Ее водитель позднее скончался в больнице. Позднее выяснилось, что актер находился в состоянии опьянения, кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков, передает RT. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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