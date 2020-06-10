Верблюд выглядит изможденным Фото: pdmnews.ru

Истощенных зверей обнаружили на оленьей ферме «Бархатные рога» в Сысертском районе Свердловской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«В обращении жители региона указали на факты ненадлежащего содержания верблюда, медведей и иных животных на ферме. В ходе надзорных мероприятий прокуратура с привлечением ветеринаров проверит соблюдение законодательства при содержании животных», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Издание «Подъем» побывало на ферме. «Мишка спит в своих экскрементах и остатках гниющего мяса и овощей. Вся шерсть в грязных колтунах. Сегодня днем температура была +29 градусов, а у медведя не было даже воды», — пишет издание.

К спасению животных подключился известный ветеринарный врач и глава приюта диких животных «Спаси меня» из Челябинска Карен Даллакян. Врач намерен инициировать проверку фермы через Росприроднадзор по УрФО.

Фото: pdmnews.ru