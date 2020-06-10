Жители Крыма сами захотели войти в состав России, заявил Сергей Цеков Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Президент Украины Владимир Зеленский не до конца осознает реалии, связанные с Крымом. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков, комментируя заявления Зеленского и экс-главы МИД Украины Павла Климкина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России станет стыдно за то, что она сделала с Крымом. А экс-министр иностранных дел Украины ответил ему, что Крым у России можно только «отобрать».

«Неразумные, поверхностные заявления. Они будут делать это (говорить о возвращении Крыма — прим. ред.) все время, так как не могут говорить что-то другое. Ведь этого от украинской власти требуют националисты, которых власть боится. Они там запугали всех уже», — сказал URA.RU Цеков.

«Зеленский не понимает реалии. Россия Крым не забирала, она подарила его Украине много лет назад. А Украина впоследствии относилась к нему не как к своей территории, а как к пасынку. И всегда нужно помнить, что это мы, крымчане, попросились назад. Провели референдум и попросили Россию об этом», — подчеркнул Цеков.

По мнению сенатора, о том, что жители Крыма на протяжении многих лет хотели войти в состав России, говорят социологические опросы. Поэтому вариант того, что Крым вновь выйдет из состава России, невозможен. «Даже если в теории это возникнет, весь Крым поднимется против этого. Какая Украина?» — заключил сенатор.

Крым вернулся в состав России весной 2014 года после референдума, на котором большинством голосов жители полуострова проголосовали за то, чтобы стать российской территорией. В Кремле неоднократно заявляли, что полуостров никогда не будет разменной картой в каких бы то ни было политических спорах.

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