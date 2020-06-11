Россиян предлагают пожизненно лишать прав за пьяное вождение

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Новые меры борьбы с «пьяным» вождением стали предлагать после смертельного ДТП , которое учинил актер Михаил Ефремов. В состоянии алкогольного опьянения 8 июня он пересекал двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, водитель которой позднее скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был пьян. Кроме того, медики обнаружили в его крови следы нескольких видов наркотиков, напоминает « Утро.ру».

Ранее член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил россиян лишать прав после двукратного привлечения к ответственности за появление в общественных местах в пьяном виде . Хамзаев уверен: если человек в течение короткого промежутка времени повторно привлекается за нарушение общественного порядка, то у него проблемы с алкоголем, и его участие как водителя в дорожном движении может угрожать окружающим.

Существующие наказания для водителей, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, сенатор считает слишком мягким. Также Леонов предлагает улучшить межведомственное взаимодействие. Если гражданин проходит лечение в клинике от зависимости, сигнал об этом автоматически должен поступать в ГИБДД, и его права должны приостанавливаться до тех пор, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья

«Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз — на два года. А если уже третий раз — то пожизненно», — цитирует Леонова РИА «Новости».

За неоднократное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения россиян необходимо лишать прав на всю жизнь. С таким предложением выступил член Совета Федерации от Смоленской области Сергей Леонов.

Действующие наказания для водителей сенатор считает слишком мягкими Фото: Илья Московец © URA.RU

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