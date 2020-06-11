Только в одном регионе УрФО жителей проверят на иммунитет к COVID

Данные об иммунитете необходимы для разработки прогноза по коронавирусу в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу проведут в Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге. Исследование состоится у текущем месяце. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.

«Сероэпидемиологическое исследование планируется в июне на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии медицинских организаций регионов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в исследование планируется включить детей от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп: 18 — 29 лет, 30 — 39 лет, 40 — 49 лет, 50 — 59 лет, 60 — 69 лет, 70 лет и старше. В ведомстве подчеркивают, что данные о состоянии иммунитета необходимы для разработки прогноза развития эпидситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом.

В конце мая в России начали проводить тесты на наличие антител к коронавирусу. По результатам 50 тысяч тестов у москвичей иммунитет к коронавирусу выявлен у 12% обследованных, напоминает «Дни.ру».

Ранее в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера заявили, что больше всего антител к коронавирусной инфекции вырабатывается в организме пациентов, которые переболели в средне-тяжелой форме. По его словам, у пациентов, перенесших болезнь в легкой или тяжелой форме, антитела почти не вырабатываются.

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