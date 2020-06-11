Для профилактики коронавируса рекомендуется чаще употреблять специи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Госдуме подготовили рекомендации по применению альтернативной медицины для профилактики COVID-19. Если раньше для борьбы с вирусом россияне употребляли имбирь и лимон, цена на которых во время пандемии возросла в разы, то сейчас авторы документа предлагают обратить внимание на БАДы, куркуму, кориандр и аромамасла. В ближайшее время документ с рекомендациями направят в Минздрав РФ.

«Как показал опыт других стран — Китай, Индия, Корея, Япония, они широко применяют методы традиционной народной медицины в борьбе с ковидом», — объяснил РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. По его словам, поддержка иммунитета должна стать постоянной частью здорового образа жизни, и лучше всего для этого применять мягкие средства вроде пряностей, чаев и БАДов. «Важно, что это общедоступно, недорого и абсолютно безопасно, если у пациента нет аллергической реакции на что-то из указанного», — отметил Тумусов.

Для профилактики COVID-19 авторы документа рекомендуют регулярно добавлять в еду такие пряности, как куркума, фенхель и кориандр, готовить молоко или чай с использованием корицы, кардамона или базилика и есть мед. Также предлагается промывать нос и полоскать горло настоями ромашки или мелиссы, применять ингаляции аромамасел лаванды, пихты или чайного дерева. Кроме того, в документе представлены рекомендации по постановке медицинских пиявок.

Ранее стало известно, что во время пандемии коронавируса российские торговые сети начали повышать стоимость различных продуктов питания. Наибольший рост оптовых цен наблюдался на лимоны, чеснок и имбирь. Популярность этих продуктов объясняется тем, что некоторые медики рекомендовали их употребление для поддержания иммунитета. Однако с этим были согласны не все. Так, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ни чеснок, ни лимон, ни имбирь не идут ни в какое сравнение по эффективности с лекарственными препаратами.

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