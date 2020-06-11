Задержанный подозревается в похищении человека Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В рамках уголовного дела о похищении сына адвоката Константина Скрыпника задержан юрист Эдуард Гладилин. Правоохранители задержали его в Мытищах и провели обыск в доме. Сейчас следователи допрашивают Гладилина.

«Следственные действия в отношении Гладилина связаны с похищением сына Скрыпника», — рассказал ТАСС адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер. В ходе обыска у задержанного изъяли телефоны, компьютеры и флешки. По версии следствия, сообщение об угрозах на телефон Скрыпника было отправлено по поручению Гладилина. Кроме того, Гладилину также инкриминируется участие в банде криминального авторитета Аслана Гагиева.

Ранее Следственный комитет сообщал, что 17-летнего сына Скрыпника похитили днем 5 июня в Солнечногорске — в тот день молодой человек вышел на прогулку и не вернулся. После этого на телефон его родителей стали поступать сообщения с угрозами. Вскоре следователям удалось обнаружить местоположение юноши. По данным telegram-канал Baza, юношу нашли в поле неподалеку от подмосковного Ногинска. Он был связан, но жив.

Позже Константин Скрыпник заявил, что за похищением его сына стоят подельники криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), который обвиняется в 60 убийствах.

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