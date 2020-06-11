Российские больницы получили партию препарата против коронавируса. Лекарство привезли и на Урал

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Россияне получат препарат бесплатно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На Урал поступила первая партия препарата от коронавируса «Авифавир». Также лекарство получили медицинские учреждения еще шести регионов страны. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

«Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга», — говорится в сообщении на сайте организации. Ожидается, что всего в июне в российские больницы поставят 60 тысяч курсов «Авифавира». При необходимости объем производства может быть увеличен до 2 млн курсов в год.

Как уточнил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, препарат от коронавируса будет бесплатным для россиян по программе ОМС. Сейчас ведутся переговоры о его поставках практически во все регионы страны.

«Авифавир» — один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против COVID-19. По итогам клинических испытаний его признали эффективным в блокировке механизмов размножения коронавируса, пишет «Национальная служба новостей». Ранее стало известно, что лекарство не поступит в аптеки в свободную продажу, а будет применяться в больницах под медицинским наблюдением, напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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