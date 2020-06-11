Все массовые мероприятия в День города отменены — пермяки смогут стать зрителями онлайн Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

День города в Перми 12 июня пройдет без культурно-массовых мероприятий. Не будет и традиционного салюта — власти не стали снимать ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса. Большинство праздничных событий — концерты, спектакли, представления и выставки — пройдут в онлайн-формате.

Так, пермский театр «У Моста» представит новую серию из цикла онлайн-репетиций театра в период самоизоляции. Пермский театр оперы и балета подготовил ретроспективу Дягилевского фестиваля. Инициатором стал экс-худрук театра Теодор Курентзис, который вернулся в Пермь и сейчас продолжает подготовку к культурному событию. Театр-Театр подготовил для горожан «Мюзикл-Мюзикл» — музыкально-театральное шоу из фрагментов мюзиклов «Алые паруса», «Доктор Живаго», «Владимирская площадь» и других.

Среди других событий, презентация видеоклипа ко Дню города, который подготовил академический хор «Млада», викторина на знание истории города Перми и всего, что с ним связано и трансляция фильма «Признание в любви» о Перми и людях, которые в нем живут (подробная афиша на 12 июня представлена на сайте минкультуры Пермского края).

Несколько мероприятий в День города все же пройдут в оффлайн-формате. Например, в течение дня по городским улицам будет разъезжать мобильная бригада и исполнять гимн России, а в разных районах города будут работать уличные выставки, которые подготовила Пермская художественная галерея. Состоятся даже «живые» концерты, но увидеть их смогут только медицинские работники и пациенты больниц, поскольку пройдут они на территории медучреждений.

Местные власти не запретили пермякам гулять по городским улицам, паркам и скверам в День города, и скорее всего, горожане заполонят центр Перми, поскольку устали от самоизоляции, отмечала директор музея совриска PERMM Наиля Аллахвердиева.

Мэрия города напомнила, что обязательные требования — использование средств индивидуальной защиты и запрет собираться в группы больше 5 человек — продолжат действовать 12 июня. Следить за этим будет полиция.