Для пермяков на день города придумали три уличных мероприятия

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По данным сервиса «Яндекс.Погода» в городе 12 июня ожидаются дожди и до 20 градусов выше нуля. По всему краю запрещена продажа алкоголя, а также из-за угрозы распространения COVID-19 пермяки не смогут собираться группами более пяти человек. «Совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии патрулирование улиц города и массового скопления людей осуществляют дружинники. К данной работе привлечено около 160 человек», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Перми. Это единственное дополнительное мероприятие в этот день, которое призвано пресечь угрозу распространения коронавируса в городе.

Пермякам 12 июня предлагают самостоятельно посетить выставки под открытым небом. Но делать это советуют в масках и перчатках, а также с соблюдением социальной дистанции. Художественная выставка «Детские истории» откроется в сквере Миндовского, «Простослов» — в сквере Уральских добровольцев, «Личное пространство» — на Тихом Компросе, «Традиция безмятежности» — в Саду камней.

Концерты для медиков и пациентов пройдут в 11 медицинских учреждениях Перми и края. Также по улицам Перми будет курсировать автомобиль, останавливаясь на перекрестках. В это время прохожим будет предлагаться исполнить гимн России. В пресс-службе минкульта не смогли уточнить маршрут, график и количество музыкальных бригад.

«В Перми не будет массовых мероприятий и салюта на день города», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Представители министерства культуры данную информацию подтвердили, уточнив, что те мероприятия, которые все же будут проходить 12 июня, нельзя назвать массовыми. В связи с угрозой распространения коронавируса и действующим режимом самоизоляции горожанам и вовсе рекомендуют остаться дома и посмотреть все в режиме онлайн.

В Пермском крае 12 июня живые концерты смогут увидеть только медики и пациенты 11 медучреждений. Для пермяков в день города не будет никаких массовых мероприятий. Горожане смогут только посетить уличную выставку художественной галереи и спеть гимн России вместе с мобильной музыкальной бригадой.

Дружинники будут помогать полиции разгонять пермяков, собирающихся в группы более 5 человек Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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