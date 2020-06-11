Вместо прогулки по пермской набережной можно пройтись по КамГЭС Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дополнительные карантиннные ограничения к уже существующим вводить на предстоящие выходные не будут, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Перми. Закрытыми, как и прежде, остаются только набережная и все пять городских пляжей — за прогулку по ним можно получить штраф. URA.RU представляет топ-10 мест в Перми, где в карантин разрешено гулять без опасений.

Все городские скверы, парки, фонтаны, экологические тропы и иные возможные места для отдыха горожан 12 июня и все предстоящие выходные будут открыты, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Перми. Начальник управления экологии и природопользования городской администрации Дмитрий Андреев специально для URA.RU подготовил топ-10 природных мест Перми, куда стоит отправиться на прогулку.

Экологическая тропа «Липовая гора». Она находится недалеко остановки НПО «Биомед», ее протяженность около пяти километров и на пути сделано шесть ключевых точек. Во время прогулки можно встретить до 200 видов птиц и увидеть вязы, которые не свойственны для пермских широт.

Экологическая тропа «Андроновские горы». Добраться до тропы можно от остановки «Андроновские пруды», ее протяженность около 3 километров, а на пути сделано девять ключевых точек. Это место является одним из самых гористых в городе.

Экологическая тропа «Большая сосновая». Попасть на тропу можно от остановки «Верхнекурьинское кладбище», протяженность кругового маршрута — 4 км. Здесь можно прогуляться по сосновому лесу, сделав на пути девять остановок.

Экологическая тропа «Крым». Эта пятикилометровая тропа в городской черте находится рядом с поселком «Крымский». Линейный маршрут проходит по красивым местам надпойменной террасы Камы. Пешком пройти по этой тропе можно только летом, зимой тут проложена лыжня.

Место отдыха «Солнечная поляна». Это оздоровительная зона на территории Черняевского леса. Находится она недалеко от детского реабилитационного центра. Здесь установлены различные спортивные сооружения, а также корзина для шишкобола — игры по метанию шишек.

Тропка к «Егошихе». Это маршрут в самом центре Перми, который проходит недалеко от Северной дамбы. Путь пролегает по долине рек Егошиха и Стикс. Там практически полностью исчезает городской шум.

Экологическая тропа «Ивинская». Находится в микрорайоне Садовый и проходит вдоль реки Ива, берущей начало в микрорайоне Южный. Полуторакилометровая тропа находится недалеко от улицы Старцева. Указатели экологической тропы посвящены деревьям и растениям долины реки Ивы, а также малым рекам города Перми.

«Серебрянский парк» в долине реки Данилиха. Этот парк находится между улицей Муромской и Серебрянским проездом. Остановку для отдыха можно сделать на мосту «Утиный», который получил свое название из-за большого скопления пернатых, которые кормятся там.

Сад «Соловьев». Войти в этот сад можно недалеко от дома по ул. Гайдара, 5. Это небольшое место для прогулок, которое превратилось в сад благодаря стараниям местных жителей. Сейчас же в городской черте можно пройтись по зеленой тропе и насладиться пением птиц.

Долина реки Малая Язовая. Сейчас это место еще в процессе обустройства, к 1 июня активисты планировали закончить спуск в долину реки от дома на Гашкова, 45.

Также в Перми есть альтернатива набережной. Например, можно прогуляться от станции «Молодежная» до остановки «Микрорайон Гайва» пешком через КамГЭС и шлюзы. Также можно продолжить маршрут и пройтись от устья реки Гайва по песчаному берегу вниз по течению Камы за территорией бывшего лесозавода.

При этом формально по действующему закону, даже в этих местах пермяки должны соблюдать социальную дистанцию, а также находиться в маске и перчатках. В мэрии сообщили, что при выявлении нарушений людям будут напоминать о правилах.