Дополнительные карантиннные ограничения к уже существующим вводить на предстоящие выходные не будут, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Перми. Закрытыми, как и прежде, остаются только набережная и все пять городских пляжей — за прогулку по ним можно получить штраф. URA.RU представляет топ-10 мест в Перми, где в карантин разрешено гулять без опасений.
Все городские скверы, парки, фонтаны, экологические тропы и иные возможные места для отдыха горожан 12 июня и все предстоящие выходные будут открыты, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Перми. Начальник управления экологии и природопользования городской администрации Дмитрий Андреев специально для URA.RU подготовил топ-10 природных мест Перми, куда стоит отправиться на прогулку.
- Экологическая тропа «Липовая гора». Она находится недалеко остановки НПО «Биомед», ее протяженность около пяти километров и на пути сделано шесть ключевых точек. Во время прогулки можно встретить до 200 видов птиц и увидеть вязы, которые не свойственны для пермских широт.
- Экологическая тропа «Андроновские горы». Добраться до тропы можно от остановки «Андроновские пруды», ее протяженность около 3 километров, а на пути сделано девять ключевых точек. Это место является одним из самых гористых в городе.
- Экологическая тропа «Большая сосновая». Попасть на тропу можно от остановки «Верхнекурьинское кладбище», протяженность кругового маршрута — 4 км. Здесь можно прогуляться по сосновому лесу, сделав на пути девять остановок.
- Экологическая тропа «Крым». Эта пятикилометровая тропа в городской черте находится рядом с поселком «Крымский». Линейный маршрут проходит по красивым местам надпойменной террасы Камы. Пешком пройти по этой тропе можно только летом, зимой тут проложена лыжня.
- Место отдыха «Солнечная поляна». Это оздоровительная зона на территории Черняевского леса. Находится она недалеко от детского реабилитационного центра. Здесь установлены различные спортивные сооружения, а также корзина для шишкобола — игры по метанию шишек.
- Тропка к «Егошихе». Это маршрут в самом центре Перми, который проходит недалеко от Северной дамбы. Путь пролегает по долине рек Егошиха и Стикс. Там практически полностью исчезает городской шум.
- Экологическая тропа «Ивинская». Находится в микрорайоне Садовый и проходит вдоль реки Ива, берущей начало в микрорайоне Южный. Полуторакилометровая тропа находится недалеко от улицы Старцева. Указатели экологической тропы посвящены деревьям и растениям долины реки Ивы, а также малым рекам города Перми.
- «Серебрянский парк» в долине реки Данилиха. Этот парк находится между улицей Муромской и Серебрянским проездом. Остановку для отдыха можно сделать на мосту «Утиный», который получил свое название из-за большого скопления пернатых, которые кормятся там.
- Сад «Соловьев». Войти в этот сад можно недалеко от дома по ул. Гайдара, 5. Это небольшое место для прогулок, которое превратилось в сад благодаря стараниям местных жителей. Сейчас же в городской черте можно пройтись по зеленой тропе и насладиться пением птиц.
- Долина реки Малая Язовая. Сейчас это место еще в процессе обустройства, к 1 июня активисты планировали закончить спуск в долину реки от дома на Гашкова, 45.
Также в Перми есть альтернатива набережной. Например, можно прогуляться от станции «Молодежная» до остановки «Микрорайон Гайва» пешком через КамГЭС и шлюзы. Также можно продолжить маршрут и пройтись от устья реки Гайва по песчаному берегу вниз по течению Камы за территорией бывшего лесозавода.
При этом формально по действующему закону, даже в этих местах пермяки должны соблюдать социальную дистанцию, а также находиться в маске и перчатках. В мэрии сообщили, что при выявлении нарушений людям будут напоминать о правилах.
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