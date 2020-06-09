В Перми предлагают отказаться от концертов на День города

Пермяки в День города традиционно стремятся приехать на эспланаду Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Программа дня города Перми требует доработок. Следует совсем отказаться массовых мероприятий и концертов 12 июня из-за пандемии. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал градозащитник Денис Галицкий.

«Перестать праздновать массовые мероприятия — это хорошая практика. Потому что у нас празднование — это действо, которое муниципалитет устраивает для плебса. Попытаться от этого отойти — это хорошо», — заявил URA.RU Галицкий. Он отмечает, что перенос концертов в онлайн, как сделали в этом году пермские власти, — это тоже плохая практика.

Живые концерты в этом году будут только для медиков на территории 11 больниц, также по Перми будет ездить мобильная бригада, исполняя гимн России. Правда, и такие мини-концерты городу не нужны, убежден Галицкий. А вот еще одно, последнее уличное мероприятие — художественную выставку под открытым небом в разных скверах — градозащитник оценивает положительно.

Он считает, что сейчас в городе искусственно созданы точки притяжения в центре, например, фонтан на эспланаде. И поэтому в день города люди по привычке поедут в центр. «Если бы был не один большой фонтан, а сто маленьких в разных местах города, это было бы лучше. А еще нужно, чтобы не дружинники с полицией разгоняли толпы, а какие-нибудь аниматоры в игровой форме объясняли людям важность социальной дистанции», — говорит Галицкий.

Экскурсовод Игорь Серебренников полагает, что власти могли бы разрешить собираться группами не по пять, а хотя бы по 15 человек. «Тогда бы открылись турфирмы, и в день города провели бы для пермяков экскурсии», — сказал URA.RU Серебренников. Сейчас же, по его мнению, как такового праздника в городе из-за действующих ограничений не будет.

Ранее URA.RU рассказывало, в Перми на день города проведут три уличных мероприятия, которые не будут массовыми. Также 12 июня горожане не увидят салют, а если начнут собираться группами больше пяти человек, то к разгонам подключатся дружинники.