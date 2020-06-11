Известный уральский актер снялся в сериале Слепакова. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский продюсер, сценарист, комедийный актёр Семен Слепаков. Екатеринбург, слепаков семен
Сериал Семена Слепакова «Окаянные дни» появится на видеоплатформе PREMIER 11 июня Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уроженец Екатеринбурга и актер Александр Ильин-старший сыграл одну из ролей в новом сериале юмориста Семена Слепакова «Окаянные дни». Картина покажет жизнь россиян в эпоху самоизоляции.

«„Окаянные дни“ — это 10 уникальных историй, снятых в формате скринлайф, рассказывающих о том, что происходило с жителями нашей страны во время карантина», — говорится в пресс-релизе проекта. В синопсисе сериала говорится, что жизнь людей разделилась на «до» и «после» режима самоизоляции.

Ильин-старший в «Окаянных днях» сыграет брутального и несговорчивого мужчину. Уральский актер предстанет в образе тестя, который будет требовать от своего зятя внуков, однако тот испытывает определенные проблемы, и вынужден обратиться к доктору по скайпу.

Александр Ильин-старший имеет звание заслуженного артиста России. Впервые на большом экране он появился в восьмилетнем возрасте в фильме «Каток и скрипка». С возрастом зарекомендовал себя в образах суровых силовиков или бизнесменов в таких сериалах, как «Адаптация», «Проект „Анна Николаевна“» и «Физрук».

Александр Ильин является отцом героя Семёна Лобанова из сериала Интерны
Фото: скриншот youtube-канал ai.pictures русский

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Культура Юмор Кино Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...