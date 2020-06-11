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Александр Ильин-старший имеет звание заслуженного артиста России. Впервые на большом экране он появился в восьмилетнем возрасте в фильме «Каток и скрипка». С возрастом зарекомендовал себя в образах суровых силовиков или бизнесменов в таких сериалах, как «Адаптация», «Проект „Анна Николаевна“» и «Физрук».

Ильин-старший в «Окаянных днях» сыграет брутального и несговорчивого мужчину. Уральский актер предстанет в образе тестя, который будет требовать от своего зятя внуков, однако тот испытывает определенные проблемы, и вынужден обратиться к доктору по скайпу.

«„Окаянные дни“ — это 10 уникальных историй, снятых в формате скринлайф, рассказывающих о том, что происходило с жителями нашей страны во время карантина», — говорится в пресс-релизе проекта. В синопсисе сериала говорится, что жизнь людей разделилась на «до» и «после» режима самоизоляции.

Уроженец Екатеринбурга и актер Александр Ильин-старший сыграл одну из ролей в новом сериале юмориста Семена Слепакова «Окаянные дни». Картина покажет жизнь россиян в эпоху самоизоляции.

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