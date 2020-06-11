Челябинцам разрешили выезд на шашлыки

У южноуральцев появилась еще одна возможность безопасно и приятно провести выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с 11 июня отменяется особый противопожарный режим. Жителям региона разрешаются пикники и поездки в лес, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.

«Особый противопожарный режим снят с 11 июня 2020 года в соответствии с постановлением губернатора Челябинской области №261-П от 10.06.2020 года», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Можно в лес и на шашлыки! Но: не пренебрегайте правилами безопасности! Телефон спасателей — „101“ и „112“», — напоминают также на страничке регионального ГУ МЧС в соцсети. Помешать этому может лишь ухудшение погоды, о котором предупредили синоптики.

Начиная с 1 мая по решению областного правительства на Южном Урале был запрещен вход и въезд в леса, а также разведение костров. За нарушение этих требований гражданам грозил штраф до 4 тыс. рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, юридическим — до 400 тысяч рублей.

Отмена ограничений дает жителям области еще одну возможность провести длинные выходные, не нарушая социальной дистанции и карантинных ограничений. Об иных возможностях отдохнуть и не быть оштрафованными можно прочесть здесь.