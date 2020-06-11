Владимир Путин пожелал удачи Ивану Белозерцеву на выборах главы Пензенской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева переизбраться на новый срок. Сегодня между ними прошла рабочая встреча в режиме видеоконференции.

«У вас есть моральное право, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок», — цитирует Путина РИА «Новости». Глава государства отметил заслуги руководства региона. Путин также пожелал Белозерцеву удачи на предстоящих выборах губернатора Пензенской области.

Ранее URA.RU сообщало, что президент встретился со всеми главами регионов, которым предстоят выборы, кроме главы Пензенской области Ивана Белозерцева. Источник URA.RU сообщал, что в скором времени встреча Путина и Белозерцева должна состояться, что и произошло. Выборы губернатора в этом субъекте назначены на 13 сентября. Белозерцев находится на посту главы Пензенской области с 2015 года.

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