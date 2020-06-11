Пермские туристы начали бронировать зарубежные туры

Пермяки бронируют путевки в Турцию на сентябрь и октябрь 2020 года Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Пермяки в период пандемии делают первые брони на отдых в Турции, сообщил URA.RU источник в руководстве одного из туроператоров. Данную информацию также подтверждают в туристических агентствах.

«Турцию и другие зарубежные туры бронируют на сентябрь и октябрь. Брони по российским направлениям идут на июль и август», — рассказал URA.RU представитель туроператора. Он отметил, что новых заявок очень мало, но все же они появились, поскольку люди верят, что карантин снимут и можно будет улететь за границу.

В то же время большая часть заявок поступает от туристов, которые ранее приобретали туры, но из-за карантина не смогли улететь. «Одни туристы у меня перенесли отдых с июня этого года на июнь 2021 года. Также люди меняют заграничные туры на отдых в России. Новых заявок пока нет», — сообщила URA.RU владелица пермского турагентства Инна Соболева.

Турагенты рассказывают, что к ним впервые с начала пандемии стали приходить на почту заявки от туристических агрегаторов. «Например, 10 июня популярный сервис по оценке отелей прислал сразу две заявки от туристов из Перми. Одни хотели улететь 28 июня в Ялту, а другие 1 сентября в Турцию», — рассказал URA.RU турагент.

При этом до сих пор не принято решение о возобновлении полетных программ за границу. В Минтрансе РФ сообщили, что сначала нужно наладить внутреннее авиасообщение. При этом эксперты не советуют покупать самостоятельно дешевые авиабилеты на август—сентябрь, поскольку есть риск, что перевозчик не доживет до даты вылета.