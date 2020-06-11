Охлобыстин заявил о двух погибших в ДТП с Ефремовым

Иван Охлобыстин назвал Михаила Ефремова «заблудшей овцой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Иван Охлобыстин считает, что в ДТП с участием его коллеги Михаила Ефремова погибли два человека. Об этом говорится в публикации на его странице во «ВКонтакте».

«Погибло два человека — Сергей [Захаров] и Михаил», — написал Охлобыстин. Он отметил, что считает Ефремова своим лучшим другом. При этом Охлобыстин назвал его «заблудшей овцой» и «пьяным бараном, несущимся напролом».

У обоих остались семьи, которые не должны пострадать от разжигаемой ненависти, подчеркнул Охлобыстин. Он призвал россиян пересмотреть отношение к нормам общественной морали. Актер пояснил, что они заключаются в сострадании к человеческой жизни.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Артист в состоянии алкогольного опьянения на Jeep протаранил автомобиль Lada. Водителя отечественного авто Сергея Захарова с тяжелыми травмами отвезли в больницу. Позже мужчина скончался в больнице. Актера отправили под домашний арест, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Прокуратура выяснила, что во время аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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