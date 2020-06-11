Заместителю тюменского экс-депутата избрали меру пресечения

Дальнейшая судьба фигурантов уголовного дела будет определена 28 и 30 июля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Задержанному вместе с экс-депутатом тюменской гордумы Муратом Тулебаевым его заместителю Олегу Якушеву избрана мера пресечения. Его отправили под домашний арест, сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального суда Тюмени.

«5 июня 2020 года Центральным районным судом Тюмени был рассмотрен материал в отношении Якушева Олега Владимировича. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 30 июля 2020 года включительно», — пояснили в ведомстве. Олега Якушева подозревают в преступлениях по двум статьям уголовного кодекса. Это 3 и 4 части статьи 160 российского уголовного кодекса — растрата, совершенная в крупном размере, а также совершаемые организованной группой. И покушение на преступление, которое не было доведено до конца по не зависящим от фигуранта обстоятельствам — ч.3 ст. 30 УК РФ.

Олег Якушев работал в муниципальной компании АО «Трасса» (принадлежит департаменту имущественных отношений Тюмени) в должности заместителя директора под началом Мурата Тулебаева. Следствие считает, что оба совместно с супругой руководителя Гульнарой Тулебавой растратили 940 млн рублей из двух муниципальных контрактов, и собирались присвоить еще 35 миллионов. Проекты связаны с приведением в порядок кладбищ Тюмени, оба были переданы на условиях субподряда компании «ТМК-Сибирь», владельцем которой является Мурат Тулебаев. Именно в этой компании бухгалтером работала супруга бывшего депутата. Силовики выдвигают версию, что АО «Трасса» не получило прибыли от исполнения контракта.

Ранее URA.RU сообщало, что Мурату Тулебаеву следствие уже выдвинуло обвинение по статье «Растрата, совершенная в особо крупном размере». В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста и содержании в СИЗО до 30 июля 2020 года. Супруге бывшего депутата Гульнаре Тулебаевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 28 июля. Она и Олег Якушев пока остаются в статусе подозреваемых.