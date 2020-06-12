Актриса призвала общественность быть милосерднее Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актриса и кинорежиссер Рената Литвинова заступилась за устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Она призвала общественность быть милосерднее. Об этом она написала в своем аккаунте Instagram.

«Я знаю, что это такое с самого детства, когда именно травят и добивают упавшего. Да, я про Михаила Ефремова — это драма для всех сторон. С ним тоже случилось горе. Да, я про милосердие», —артистка.

Кроме этого, журналисты заметили Литвинову возле дома Ефремова в Москве. По информации telegram-канала Mash, актриса приехала навестить семью, но пробыла в квартире Ефремова совсем недолго. Сам актер был в этот момент на допросе. Сообщается, что Литвинова давно дружит с Ефремовым и является крестной матерью его старшей дочери Анны Марии.

Как напоминает RT, вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Актера отправили под домашний арест, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Прокуратура выяснила, что во время аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Друг Ефремова актер Иван Охлобыстин призвал россиян пересмотреть отношение к нормам общественной морали. Он пояснил, что они заключаются в сострадании к человеческой жизни. При этом Охлобыстин назвал Ефремова «заблудшей овцой» и «пьяным бараном, несущимся напролом».

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