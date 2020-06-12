В ПФР раскрыли, как получить прибавку к пенсии в 1700 рублей

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Ранее стало известно, что для поддержки российских пенсионеров в регионах могут провести единоразовые выплаты . Как уточнила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, выплата составит порядка двух тысяч рублей. Кроме того, с июля пенсионеры, которые числятся опекунами детей до 18 лет, начнут получать страховую пенсию с индексацией .

По итогам 2019 года участники программы софинансирования пенсионных накоплений сформировали 7,7 млрд рублей, из них более 4 млрд рублей — отчисления пенсионеров, 3,7 млрд рублей — софинансирование государства, пишет RNS .

«Сегодня ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 32 тысячи пенсионеров. Средний размер их прибавки к пенсии за счет участия составляет 1,7 тысяч рублей в месяц», — сообщили в ПФР. Однако в целом размер прибавки к пенсии будет зависеть от размера отчислений участников программы. Уточняется, что общая сумма выплат в рамках программы, по сравнению с 2018 годом, выросла в прошлом году на треть и составила 581 млн рублей.

Россияне, являющиеся участниками софинансирования пенсионных накоплений, могут рассчитывать на ежемесячную прибавку к пенсии. В среднем ее размер составит 1700 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России.

Рассчитывать на выплату могут участники программы софинансирования пенсионных накоплений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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